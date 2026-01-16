В ночь на 17 января температура в регионе опустится до -27 градусов

17 января в Пензенской области ожидается малооблачная погода без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -22...-27 градуса, днем ртутные столбики поднимутся до -12...-17, а к следующей ночи (на воскресенье) опустятся к отметкам -27...-32.

Из-за аномальных холодов (на 9 градусов ниже климатической нормы) на период с 16 по 20 января в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, означающий реальную опасность.

На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Ранее метеорологи сообщили, что в предстоящие выходные в Пензенской области сохранится господство мощного и обширного антициклона. Активный заток холодного воздуха из Арктики станет причиной удержания малооблачной и сухой погоды, а также усиления морозов.

В старину подмечали: если 17 января безоблачно при сильном морозе, холода сохранятся.