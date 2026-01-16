На погоду в выходные повлияет заток холодного воздуха из Арктики

Общество

На погоду в выходные повлияет заток холодного воздуха из Арктики
Печать
Telegram

В предстоящие выходные в Пензенской области сохранится господство мощного и обширного антициклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Активный заток холодного воздуха из Арктики станет причиной удержания малооблачной и сухой погоды, а также усиления морозов», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Уже сообщалось, что в конце этой недели в регионе местами ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 9 градусов ниже климатической нормы.

Так, в ночь на субботу прогнозируется до -27 градусов, на воскресенье - до -31; днем термометры будут показывать -17...-20 градусов.

«В начале следующей недели фон атмосферного давления понизится. Днем в понедельник увеличится облачность, в отдельных районах пройдет небольшой снег, морозы ослабеют», - добавила Светлана Иванкова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!