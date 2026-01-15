В Пензе в десятках домов из-за прорыва на сетях отключили воду

В четверг, 15 января, в десятках домов Пензы отключили холодную воду. Причина - прорыв трубы на участке в районе проезда Литвинова, 1а.
Ресурс отсутствует по следующим адресам:
- ул. Депутатская, 4;
- 3-й проезд Можайского, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18;
- ул. Можайского, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34;
- ул. Совхозная, 4;
- ул. Сумская, 2, 3, 7, 9, 11, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32;
- ул. Аустрина, 123а, 131, 131а, 144, 146, 148, 150, 150а, 152, 154, 156, 158, 162, 170, 176, 178, 178а, 180;
- ул. Совхоз Победа, 1, 2, 2Б, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 19/1, 21а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68;
- поселок ЗИФ (70 частных домов);
- ул. Совхозная, 1г, 1Б, 1а, 1;
- ул. Компрессорная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/20;
- ул. Байкова, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
- ул. Островная, 13, 13а, 13Б, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 17Б, 18, 18а, 19, 19а, 19в, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;
- ул. Каштановая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/2, 12, 13/1, 14, 15, 16, 17/2, 18, 19/1, 20, 21/2,22, 23/1, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40а, 42, 44, 101;
- 1-й Каштановый проезд, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- 2-й Каштановый проезд, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- 3-й Каштановый проезд, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- ул. Лунинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
- ул. Нестерова, 8, 9, 11, 14, 16, 13, 18, 15, 20;
- ул. Северополянская, 5, 6, 8, 10, 12а, 14, 1Б, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;
- 1-й Северополянский проезд, 2а, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 11, 13а, 15, 17;
- 2-й Северополянский проезд, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 10;
- 3-й Северополянский проезд, 1, 2, 3, 5, 6, 7.
Среди объектов социального назначения, попавших под отключение:
- детский сад № 71 с филиалами на ул. Можайского, 3а, Депутатской, 5, 8а;
- школа № 71 на ул. Можайского, 1;
- Городская поликлиника, станция скорой помощи на ул. Аустрина, 160;
- детская поликлиника на ул. Депутатской, 4;
- Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса на ул. Аустрина, 129;
- «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» на ул. Аустрина, 178Б.
Сроки возвращения ресурса пока не называются.