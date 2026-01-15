Судьба участков под снесенными в Черкассах домами не определена

Жителей микрорайона Черкассы беспокоит судьба участков, освободившихся после сноса ветхих аварийных домов. Масштабные работы проводились летом 2025 года.

«В проезде Павлова снесли все старые дома, тщательно очистили всю территорию, даже какие-то старые деревья спилили. Похоже, площадку готовят под что-то? Что планируется там построить или разместить? Я про то, что там толком-то и не построишь. Частный сектор, где мы живем, вплотную, еще рядом железная дорога» - такое обращение в редакцию «ПензаИнформ» прислал один из читателей.

Соответствующий запрос был послан в городскую администрацию. В четверг, 15 января, оттуда поступил ответ.

Первый заместитель главы Андрей Шиганков пояснил, что земельные участки вблизи проезда Павлова не формировались.

«Проект межевания территории в данном районе не разрабатывался и не утверждался. На текущий момент информация о перспективном строительстве в районе проезда Павлова в администрации города Пензы отсутствует», - говорится в ответе.