Приняты новые рекомендации по тестированию на грипп и ковид

Роспотребнадзор обновил перечень приоритетных категорий граждан, которых рекомендуется тестировать на грипп, ОРВИ и COVID-19. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Из списка исключили правоохранителей, сотрудников контрольных (надзорных) органов, работающих на пунктах пропуска через границу России, работников общеобразовательных организаций и лиц, прибывающих в страну и заселяющихся в пункты временного размещения.

В перечень внесли персонал детских лагерей, сотрудников интернатов и пансионатов для пожилых людей, граждан, которые поступают в стационар для оказания плановой медпомощи, вахтовиков и сезонных работников, которые приехали на работу в удаленную и труднодоступную местность на 1-4 месяца.

«Проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), грипп и острые респираторные вирусные инфекции может осуществляться любым из методов, определяющих возбудителя или генетический материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации», - говорится в документах.

Ранее стало известно, что в Пензенской области за период с 5 по 11 января выявили 2 523 случая ОРВИ и гриппа. Это на 249% больше по сравнению с предыдущей неделей, когда было 723 случая. Грипп подтвердили у 190 жителей региона.