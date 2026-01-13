В Пензе подумают над запуском автобуса до Чемодановского кладбища

В Пензе может появиться автобус, который будет довозить горожан до входа на Чемодановское кладбище.

О том, что необходимость в нем существует, губернатору Олегу Мельниченко сообщили на встрече с журналистами во вторник, 13 января.

Сейчас пензенцы добираются до кладбища, дожидаясь транспорта в сторону поселка Монтажного, а потом идут пешком через поле.

«Давайте поработаем над вопросом [создания прямого маршрута]. Услышали и записали», - отреагировал Олег Мельниченко.

По его словам, это может быть маршрут выходного дня. «Чтобы люди знали: с площади Пензы-I идет автобус», - подчеркнул губернатор.