В Пензе подумают над запуском автобуса до Чемодановского кладбища

Общество

В Пензе подумают над запуском автобуса до Чемодановского кладбища
Печать
Telegram

В Пензе может появиться автобус, который будет довозить горожан до входа на Чемодановское кладбище.

О том, что необходимость в нем существует, губернатору Олегу Мельниченко сообщили на встрече с журналистами во вторник, 13 января.

Сейчас пензенцы добираются до кладбища, дожидаясь транспорта в сторону поселка Монтажного, а потом идут пешком через поле.

«Давайте поработаем над вопросом [создания прямого маршрута]. Услышали и записали», - отреагировал Олег Мельниченко.

По его словам, это может быть маршрут выходного дня. «Чтобы люди знали: с площади Пензы-I идет автобус», - подчеркнул губернатор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
автобус пассажир кладбище
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!