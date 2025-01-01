В Пензенской области первым ребенком 2025 года стала девочка

01.01.2025 | 10:46

В Пензенской области первым ребенком, появившимся на свет в новом году, стала девочка. Она родилась 1 января в 0:08 в перинатальном центре больницы имени Н. Н. Бурденко.

Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Олег Мельниченко. Вес малышки 2 кг 800 г. Она и ее мать чувствуют себя хорошо.

Второй ребенок родился в 1:20. Это тоже девочка. Третий «новогодний» малыш - мальчик.

Всего в перинатальном центре с полуночи до 8 утра родились 6 детей: 3 девочки и 3 мальчика, уточнили в региональном минздраве.

В 2024 году первый ребенок появился на свет в Кузнецке. Это была девочка. Она родилась в 0:01 в центральной районной детской больнице.

В 2025 году областное правительство займется вопросом улучшения демографической ситуации в регионе. Властям прежде всего необходимо подумать над тем, как стимулировать женщин рожать первого ребенка как можно раньше.