Для заболевших россиян придумали временный адаптивный режим труда

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предусматривается возможность работать удаленно во время болезни. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предложили дополнить Трудовой кодекс статьей под названием «Временный адаптивный режим труда». К нему можно будет прибегнуть в случае, если сотрудник заболел, но способен выполнять свои обязанности дистанционно.

Больничный лист при этом не оформляется, средний заработок сохраняется.

Временный адаптивный режим труда вводится для работника на основании его письменного заявления и в соответствии с медицинским заключением о том, что пациенту можно так трудиться.

В таком режиме сотруднику разрешат работать как весь период болезни, так и его часть. Чтобы иметь возможность перейти на удаленку, гражданин должен подписать дополнительное соглашение к трудовому договору.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.