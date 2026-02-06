Для заболевших россиян придумали временный адаптивный режим труда

Общество

Для заболевших россиян придумали временный адаптивный режим труда
Печать
Telegram

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предусматривается возможность работать удаленно во время болезни. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предложили дополнить Трудовой кодекс статьей под названием «Временный адаптивный режим труда». К нему можно будет прибегнуть в случае, если сотрудник заболел, но способен выполнять свои обязанности дистанционно.

Больничный лист при этом не оформляется, средний заработок сохраняется.

Временный адаптивный режим труда вводится для работника на основании его письменного заявления и в соответствии с медицинским заключением о том, что пациенту можно так трудиться.

В таком режиме сотруднику разрешат работать как весь период болезни, так и его часть. Чтобы иметь возможность перейти на удаленку, гражданин должен подписать дополнительное соглашение к трудовому договору.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
больничный здоровье законопроект
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!