На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили об очередной мощной вспышке на Солнце. Об этом они написали в своем Telegram-канале.

По информации аналитиков лаборатории, мощная вспышка направлена прямо на Землю.

«На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце-Земля. Максимум пока неизвестен», — гласит сообщение.

Согласно представленному графику, вспышке был присвоен балл X1.79 (высший уровень).

Ранее стало известно, что на Солнце произошел крупный выброс плазмы.

