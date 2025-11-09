На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили об очередной мощной вспышке на Солнце. Об этом они написали в своем Telegram-канале.
По информации аналитиков лаборатории, мощная вспышка направлена прямо на Землю.
«На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце-Земля. Максимум пока неизвестен», — гласит сообщение.
Согласно представленному графику, вспышке был присвоен балл X1.79 (высший уровень).
Ранее стало известно, что на Солнце произошел крупный выброс плазмы.
