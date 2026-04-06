В Пензе 2 школы заключили контракты на питание с нарушителем

В 2 пензенских школах из-за недобросовестного поставщика сорвались контракты на организацию питания. Речь идет о лингвистической гимназии № 6 в Заводском районе и школе № 74 в Дальнем Арбекове.

В январе этого года учреждения заключили муниципальные контракты с индивидуальным предпринимателем, выигравшим торги, - на 3 752 830,66 и 5 396 189,45 рубля соответственно.

Однако вскоре из регионального управления Роспотребнадзора поступило сообщение, что поставщик ранее привлекался к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

В таком случае участник закупки не может соответствовать дополнительным требованиям.

В итоге школы расторгли контракты в одностороннем порядке и обратились в антимонопольную службу, чтобы организацию, скрывшую факт нарушения, включили в реестр недобросовестных поставщиков. Изучив все материалы, инспекция регионального управления ФАС РФ удовлетворила требования.

Вопрос о проблемах с организацией питания в школах в 2026 году обсуждался не раз. Так, в конце января 2026 года губернатор Олег Мельниченко объявил выговоры Алексею Фомину, являвшемуся тогда министром образования, и главе Пензы Олегу Денисову, которые впервые в системе образования допустили срыв сроков заключения контрактов на питание учеников. «Проблема затронула 50 школ областного центра», - уточнил тогда губернатор.

Когда к теме вернулись в феврале, Мельниченко заявил, что процесс контрактации едва не сорвался потому, что минобр поздно доводит до муниципалитетов ценовые позиции. «В минувшем году необходимая информация была озвучена только в декабре. Это никак нельзя назвать планомерной работой, нужно менять подход к делу», - пояснил он.