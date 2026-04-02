При поддержке «Единой России» построят 25 кампусов мирового уровня

25 марта в Нижнем Новгороде прошел третий окружной форум «Единой России» под названием «Есть результат!», главной темой которого стала поддержка молодежи. На мероприятии работали шесть круглых столов.

На форуме правительство отчиталось о выполнении текущей программы в этой сфере, а активисты подготовили предложения для новой. Сбор идей от жителей страны продолжается на сайте естьрезультат.рф, а также в очном формате. Со всех уголков страны их поступило уже более 20 тысяч.

В ходе мероприятия были озвучены предложения по улучшению образовательной инфраструктуры, работе с молодежью, развитию спорта, интеграции участников СВО в образование и науку, развитию туризма и по другим направлениям. Участники также высказались за строительство не менее 100 детских садов и проведение капремонта более 2 200 дошкольных учреждений в регионах с нехваткой мест, возведение не менее 150 зданий школ в субъектах с наибольшей потребностью в учебных местах.

Партия продвигает один из самых успешных проектов Минпросвещения «Профессионалитет». В его рамках уже появилось 500 образовательных кластеров. Помимо этого, при поддержке партии созданы 50 передовых инженерных школ, открыто более 450 кванториумов и свыше 300 ИТ-кубов. По инициативе президента и при поддержке ЕР до 2030 года будет построено 25 кампусов мирового уровня.

«По инициативе партии в федеральный бюджет были заложены серьезные средства на строительство и ремонт детских садов. Создано более 250 тысяч новых мест. Сейчас люди уже забыли, что значит занимать очередь в сад еще до рождения ребенка. В предложениях граждан эта тема практически не звучит», - сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко поблагодарил партию за поддержку социально значимых изменений в сфере поддержки детей и развития молодежи. Благодаря участию партии был запущен новый нацпроект «Молодежь и дети», в который вошли практически все меры поддержки молодых людей.

«Единая Россия» вместе с правительством заложила прочную базу в сфере образования. Мы обеспечили доступность мест в садах для детей от 3 до 7 лет. За последние 5–6 лет создали более миллиона новых мест в школах. Ключевой стала флагманская программа капитального ремонта, инициированная «Единой Россией» и поддержанная Президентом. В рамках программы уже отремонтировано более 6,5 тысячи школ», - заявил он.