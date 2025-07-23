Прогноз на 24 июля: местами ожидаются туман и гроза

23.07.2025 | 20:30

В четверг, 24 июля, в Пензенской области будет переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на четверг на улице будет +13...+18 градусов, местами пройдут кратковременные дожди и гроза. Днем термометры покажут +24...+29. В ночь на пятницу снова ожидается +13...+18 градусов и непродолжительный дождь.

В народном календаре 24 июля Ольга Страдница. На Руси подмечали: в этот день нередко случались грозы. Верили, что резкий гром - к тихому дождю, гулкий - к ливню.