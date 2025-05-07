Общество

В Пензе на праздники закроют 2 муниципальные парковки

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В Пензе 8-9 мая закроют въезд на муниципальные парковки - у площади Ленина и на улице Максима Горького (рядом с подвесным мостом), предупредили в управлении ЖКХ города.

Запрет объяснили обеспечением безопасности праздничных мероприятий.

Стоянку у площади Ленина закроют с 21:00 8 мая до 22:00 9-го. Въезд на парковку на улице Максима Горького запретят с 20:00 8 мая до 23:00 9-го.

Ранее сообщалось, что в Пензе с 20:00 8 мая до 12:30 9-го запретят стоянку:

- от памятника Победы до кольцевого пересечения улиц Карпинского и 8 Марта,

- на Коммунистической - от улицы Карпинского до улицы Дзержинского,

- на проспекте Победы - от улицы Ленина до пересечения с улицей Беляева.

С 22:00 8 мая до 23:00 9 мая - на улице Пушкина, от улицы Володарского до Московской.

Остановка и стоянка будут запрещены с 22:00 8-го числа до 23:00 9-го на улицах Славы и Урицкого (от улицы Максима Горького до улицы Бакунина).

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