1 Мая в Пензе возложат цветы к стеле «Город трудовой доблести»

В пятницу, 1 мая, в сквере «40 лет Победы» в Пензе традиционно состоятся мероприятия в честь Праздника Весны и Труда, сообщили в городской администрации.

На 10:00 намечена торжественная церемония возложения цветов к стеле «Город трудовой доблести».

После этого в сквере пройдет концерт - выступят творческие коллективы Пензы.

В 2025 году 1 мая во время торжественной части над стелой пролетел самолет с флагом России.

Ранее региональный минздрав опубликовал график работы медицинских учреждений в майские праздники - с 1-го по 4-е число и с 8-го по 11-е.