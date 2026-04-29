В Пензенской области введут режим повышенной готовности с 1 мая

В Пензенской области готовятся ввести с пятницы, 1 мая, режим повышенной готовности. Проект соответствующего указа губернатора проходит антикоррупционную экспертизу.

Меры принимаются в связи с необходимостью усиления защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, риском возгораний в лесах и распространения огня на населенные пункты, а также угрозой безопасности населения и объектов инфраструктуры из-за атак БПЛА.

На руководителей органов власти возложат обязанность обеспечить межведомственный обмен информацией в рамках системы РСЧС, привести в готовность имеющиеся в распоряжении силы и средства к реагированию в чрезвычайных ситуациях и принять другие меры.

В круг полномочий министерства ЖКХ вошла организация пожарной безопасности, обучение населения и информирование, включая СМС-рассылку, профилактику и тушение природных пожаров, кроме как на на землях лесного фонда, обороны и безопасности, особо охраняемых природных территорий.

Главам муниципальных образований (городов, сел и т. д.) поручат взять на контроль домовладения жителей, находящихся в группе риска, и усилить профилактическую работу.

В число их обязанностей включены также мониторинг состояния окружающей среды на предмет прогноза ЧС, противопожарное обустройство вдоль границ населенных пунктов, в том числе превентивно (в виде расчистки от сухой растительности и мусора), организация деятельности дежурных ответственных лиц по приему сигналов об угрозе БПЛА.

Руководителям организаций предстоит взять на себя вопросы организации оповещения и эвакуации, планирования мер по обеспечению стабильности работы во время ЧС, инструктажа всех ответственных лиц.

Указ вступит в силу со дня его официального опубликования.