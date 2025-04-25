Общество

26 апреля пензенцам не стоит оставлять зонты дома

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В субботу, 26 апреля, пензенцев ждет ветреный и дождливый день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров опустятся до +5...+10 градусов, днем поднимутся до +20, но местами - не выше +15. Ветер подует с севера-запада, с порывами до 20 метров в секунду.

Ожидается переменная облачность, пройдет дождь, в отдельных районах вероятна гроза.

Ранее синоптики сообщили, что в выходные в регион станет поступать арктический воздух, поэтому в воскресенье похолодает до +4...+9, возможен мокрый снег.

26 апреля в народном календаре - Фомаида Медуница. Предки обращали внимание на солнце: если лучи пробивались сквозь тучи, ждали теплого лета. Дождь в этот день предвещал пасмурное начало мая.

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