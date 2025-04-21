22 апреля в Пензенской области будет тепло и солнечно

21.04.2025 | 20:30

22 апреля в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +27. Следующая ночь окажется еще более теплой - до +12 градусов.

На протяжении суток будет дуть умеренный ветер: сначала с юга со скоростью до 10 метров в секунду, затем с юго-запада со скоростью до 13 метров в секунду.

Ранее синоптики уточнили, что в начале недели в регионе сохранится господство антициклона, благодаря чему на улице по-прежнему будет по-летнему тепло и солнечно.

В старину 22 апреля обращали особое внимание на цвет облаков: если они оказывались красными до восхода или при закате, это сулило сильный ветер.