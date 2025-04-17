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Общество

Олег Мельниченко навестил пензенских бойцов в Курской области

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Губернатор Олег Мельниченко навестил бойцов 1220-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, оберегающих границу России в Курской области.

Олег Мельниченко навестил пензенских бойцов в Курской области

«Полк формировался в Пензенской области, 70% его личного состава - наши земляки. Вместе с ними воюют жители Ульяновской области и Башкирии», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Олег Мельниченко навестил пензенских бойцов в Курской области

Бойцы несут службу на Суджанском направлении, участвовали в боях при Малой Локне.

Олег Мельниченко навестил пензенских бойцов в Курской области

«Президент назвал их в числе подразделений, проявивших себя наилучшим образом. Полк уничтожил до 400 человек живой силы противника и порядка 60 боевых бронированных машин», - сообщил Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко навестил пензенских бойцов в Курской области

Более 200 бойцов полка получили государственные награды, в числе которых - Золотая Звезда Героя России, 6 орденов Мужества и 83 медали «За отвагу», 645 человек - ведомственные награды Министерства обороны, более 100 - региональные награды.

Олег Мельниченко навестил пензенских бойцов в Курской области

«Гордимся мужеством и стойкостью земляков и ждем их возвращения домой с Победой!» - подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко навестил пензенских бойцов в Курской области

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Источник — фото областного правительства и из тг-канала Олега Мельниченко
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