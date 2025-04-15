Ученики школы № 59 рискуют здоровьем из-за аварийных деревьев

15.04.2025 | 18:49

Стало известно, когда подход к школе № 59 на улице Вадинской в Пензе станет безопасным.

Читатель портала PenzaInform.ru пожаловался, что на пути к учреждению перед забором растут огромные тополя, у многих сломаны верхушки.

«Упадут - поразят детишек. Что школа предпринимает в связи с возникшей опасностью, почему тополя не опилят, не срубят? Куда обращалась школа?» - поинтересовался горожанин.

Директор учреждения Инна Орлова рассказала, что каждый квартал администрация учебного заведения шлет в управление ЖКХ письма о необходимости опиловки аварийных деревьев, последнее было отправлено 27 февраля. В УЖКХ заверяют, что вопрос решат в плановом порядке до конца 2025 года.

«На территории школы обрезку осуществляем своими силами. Большая часть деревьев обрезана, до конца апреля планируем завершить обрезку деревьев полностью», - указала Инна Орлова.