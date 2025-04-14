15 апреля в Пензенской области будет тепло и сухо

14.04.2025 | 21:00

Во вторник, 15 апреля, в Пензенской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут 0...+5 градусов, осадки не прогнозируются.

Днем воздух прогреется до +15...+20. В ночь на среду будет +3...+8 и тоже сухо.

В народном календаре 15 апреля - Тит Ледолом. На Руси в этот день наблюдали за птицами: если в небе кружили стаи галок и ворон, ждали непогоды, а когда голуби принимались громко ворковать - тепла.