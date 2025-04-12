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Общество

Синоптики обещают пензенцам 13 апреля небольшой дождь

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По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в воскресенье, 13 апреля, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем, днем в большинстве районов вероятен небольшой дождь с переходом в умеренный.

В течение суток ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью установится в пределах -2...+3 градусов, днем поднимется до +6...+11.

В народе бытовали приметы, по которым 13 апреля судили о второй половине весны и лете. Молчание прилетевших с юга перелетных птиц предвещало приход холодов в ближайшее время. Также заморозков ждали, когда стихал ветер и улучшалась видимость. Если весь день светило солнце, то считалось: тепло не за горами. А моросящий весь день дождь сулил ненастное лето.

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