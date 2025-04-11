В Пензе ресурсникам дали время на благоустройство мест разрытий

11.04.2025 | 19:18

Пензенские ресурсники до 9 мая должны восстановить благоустройство в местах разрытий. Речь об объектах, где работы проводили осенью и зимой.

«К тем, кто не выполнит данное требование, будут применены меры административного воздействия в виде штрафных санкций», - сообщили в мэрии Пензы.

Нарушителям придется отдать от 200 000 до 1 000 000 рублей.

С начала 2025 года в бюджет города поступило 22 400 000 рублей за уплату штрафов, в основном они были связаны с нарушением сроков восстановления благоустройства.

23 марта, к примеру, у главы Пензы Олега Денисова возникли вопросы к ресурсникам после пробежки по городу. Он выложил на своих страницах в соцсетях снимки разрытий в Арбекове, о которых рабочие забыли. Местами рядом с ямами упало ограждение.

19 марта во время объезда Пензы замглавы администрации Ильдар Усманов тоже обратил внимание, что ресурсники не торопятся восстанавливать благоустройство после коммунальных аварий, и призвал их ускорить темпы работ.