В Пензе ресурсникам дали время на благоустройство мест разрытий

Пензенские ресурсники до 9 мая должны восстановить благоустройство в местах разрытий. Речь об объектах, где работы проводили осенью и зимой.
«К тем, кто не выполнит данное требование, будут применены меры административного воздействия в виде штрафных санкций», - сообщили в мэрии Пензы.
Нарушителям придется отдать от 200 000 до 1 000 000 рублей.
С начала 2025 года в бюджет города поступило 22 400 000 рублей за уплату штрафов, в основном они были связаны с нарушением сроков восстановления благоустройства.
23 марта, к примеру, у главы Пензы Олега Денисова возникли вопросы к ресурсникам после пробежки по городу. Он выложил на своих страницах в соцсетях снимки разрытий в Арбекове, о которых рабочие забыли. Местами рядом с ямами упало ограждение.
19 марта во время объезда Пензы замглавы администрации Ильдар Усманов тоже обратил внимание, что ресурсники не торопятся восстанавливать благоустройство после коммунальных аварий, и призвал их ускорить темпы работ.
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