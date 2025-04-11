Определены актуальные мошеннические схемы с картами

11.04.2025 | 13:24

Фишинг стал самым популярным способом кражи средств с банковских карт пользователей, выяснили в ВТБ. Также в топе социальная инженерия и NFC-клоны карт.

1. Фишинг: от поддельных магазинов до мошеннических подписок.

Расширение фишинговых схем стало одной из наиболее заметных тенденций. Россияне все чаще сталкиваются с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене. На поддельном сайте просят ввести личную информацию - логин, пароль, номер карты и т. д. Мошенники сопровождают сделку формальными деталями - отправляют фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты они перестают выходить на связь, а сайт удаляется.

2. Социальная инженерия.

Мошенники выдают себя за сотрудников банка или службы безопасности, чтобы убедить людей предоставить доступ к карте и личным данным. Они применяют различные тактики, например, просят назвать код из СМС, сообщают о подозрительной активности и предлагают подтвердить данные, отправляют фальшивые уведомления о блокировке карты и т. д.

3. NFC-клоны карт.

Наиболее распространена схема по изготовлению виртуальных клонов карт с помощью шпионского ПО, которое позволяет удаленно управлять смартфоном, включая камеру, микрофон и функции NFC. После установки ПО мошенники уговаривают подтвердить данные: сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый. В это время активируется NFC, и данные карты (ID, срок действия) перехватываются. Они привязываются к устройству злоумышленников, что позволяет им снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах.

«Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, и технологии только расширяют их возможности. Атаки могут быть направлены против россиян любого пола, возраста, социального статуса и места жительства. Но чаще мошенников привлекают люди среднего возраста, поскольку они финансово стабильны. Сегодня практически каждый второй владелец банковских карт может столкнуться с попыткой финансового мошенничества. Финансовая безопасность начинается с вашей бдительности», - отметил начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.