На 8 апреля в регионе объявлено штормовое предупреждение

07.04.2025 | 11:12

На вторник, 8 апреля, в Пензенской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Объявлено штормовое предупреждение.

Местами по региону ожидается гроза и на всей территории порывы юго-западного ветра в утренние и дневные часы будут достигать 16-21 м/с, а локально даже 25 м/с, пояснили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В отдельных районах пройдет сильный дождь.

Ранее в управлении ЖКХ объяснили, почему жителям Пензы не стоит ждать завершения отопительного сезона в ближайшее время, несмотря на то что температура на улице давно стала плюсовой.

«По практике прошлых лет первая половина апреля имеет неустойчивый характер погоды. Решение о завершении отопительного сезона принимается на основе долгосрочного прогноза погоды», - сообщил специалист.