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Общество

Глава «Термодома» представил проект министру сельского хозяйства России

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Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут в ходе официального визита в Пензенскую область посетила Нижний Ломов и оценила новый микрорайон, который активно строит холдинг «Термодом».

В селе Кривошеевка «Термодом» возвел 2 дома по программе комплексного развития сельских территорий и сейчас работает над ЖК «Новин».

Основатель и генеральный директор холдинга Рафик Ибрагимов лично представил проект министру, отметив, что в новом микрорайоне создается вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни, которая может конкурировать с городской.

«Кроме жилых домов здесь планируется большое спортивное ядро со стадионом. Здесь создаются очень хорошие условия», - подчеркнул Рафик Ибрагимов.

«Новин в Нижнем Ломове» - это квартал с рациональным подходом к благоустройству и современной архитектурой. Об уровне комфорта говорит такая деталь, как наличие лифтов в 5-этажных домах.

Подробнее о проекте можно узнать лично в офисе в Кривошеевке или по телефону 28-28-20.

Застройщик - ООО СЗ «Термодом», проектные декларации размещены на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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