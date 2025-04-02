Врачам хотят позволить отступление от клинических рекомендаций

02.04.2025 | 07:56

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому врачи смогут отступать от клинических рекомендаций в ряде случаев. Документ размещен в электронной базе данных «Законотворчество».

Авторы инициативы считают, что клинические рекомендации не учитывают индивидуальные особенности пациента и наличие уже проблем со здоровьем. В итоге после лечения основного заболевания приходится тут же лечить обострившееся сопутствующее.

«Многие негативные отзывы о врачах и медицинских учреждениях зачастую связаны с отсутствием такого персонифицированного подхода», - говорится в пояснительной записке.

Парламентарии предлагают дать медицинским организациям право отступать от клинических рекомендаций, а также назначать иные лекарства и методы лечения с учетом индивидуальных особенностей организма пациента, его сопутствующих заболеваний и лекарственной непереносимости.

«Еще в XX веке известный кардиолог, профессор, академик А. Л. Мясников писал, что всякий стандартизованный подход должен дополняться и изменяться индивидуализированными назначениями», - указывают разработчики законопроекта.

При этом препараты должны быть зарегистрированы и включены в госреестр лекарственных средств, врачи могут применять только те методы, которым их обучили в вузе, а пациенты должны подписать согласие на такое лечение.