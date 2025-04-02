Регулируемый тариф: в Кузнецке нашли перевозчика на маршрут № 2а

02.04.2025 | 13:53

В Кузнецке нашли перевозчика для работы на маршруте общественного транспорта № 2а (ПАТП - Юго-Западный микрорайон - «Дружба») по регулируемому тарифу. Это означает, что затраты будут компенсироваться за счет бюджета, рейсы должны выполняться по установленному расписанию, за нарушения предусмотрены штрафы.

В среду, 2 апреля, были подведены итоги электронного аукциона, проводившегося на портале госзакупок. На торги поступила только одна заявка, ее признали соответствующей требованиям.

Перевозчик будет обслуживать маршрут протяженностью 26,4 км до декабря 2025 года за 2 млн 158 тысяч 229 рублей 44 копейки.

«Максимальное количество транспортных средств - 1 единица, резервное количество транспортных средств - 1 единица», - уточняется в техзадании. Речь идет о микроавтобусах.

Ранее, говоря о необходимости перевода маршрутов на регулирование, глава Кузнецка Сергей Златогорский напомнил, что изначально абсолютно все направления в городе были коммерческими. Это значит, что перевозчик не получает деньги из бюджета, работает на прибыль, а если ее нет, у водителей отсутствует и энтузиазм.

«Деваться некуда, будем переводить проблемные маршруты на регулируемый тариф. Первый - 2а, дальше 10а. Это дорогое удовольствие для бюджета, но потихоньку надо к этому идти, чтобы водители не гонялись за рублем, а ездили, выполняя график, зная, что хоть 1 пассажир, хоть 21 - они свои деньги получат.

Конечно, все зависит от наших возможностей. Если будет получаться, не исключаю, что по этому принципу будет запущен маршрут по улицам Республики и Молодой Гвардии, но надо разбогатеть и потренироваться работать с такими маршрутами», - отметил Златогорский.

Он уточнил тогда, что на дотации перевозчику по № 2а необходимо около 3 млн рублей, по № 10а - 7-8 млн. «Такие деньги на дороге не валяются», - подчеркнул глава города, пообещав продолжить думать над решением проблемы с общественным транспортом.