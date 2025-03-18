В Кузнецке 2 маршрута хотят перевести на регулируемый тариф

18.03.2025 | 15:54

В Кузнецке администрация планирует подключиться к решению проблем с общественным транспортом. Об этом глава города Сергей Златогорский заявил во время прямого эфира, проводившегося во вторник, 18 марта.

Он уточнил, что сейчас абсолютно все маршруты коммерческие. Это значит, что перевозчик не получает деньги из бюджета, работает на прибыль, и если ее нет, у водителей отсутствует и энтузиазм.

«Деваться некуда, будем переводить проблемные маршруты на регулируемый тариф. Первый - 2а, дальше - 10а. Это дорогое удовольствие для бюджета, но потихоньку надо к этому идти, чтобы водители не гонялись за рублем, а ездили, выполняя график, зная, что хоть 1 пассажир, хоть 21 - они свои деньги получат.

Конечно, все зависит от наших возможностей. Если будет получаться, не исключаю, что по этому принципу будет запущен маршрут по улицам Республики и Молодой гвардии, но надо разбогатеть и потренироваться работать с такими маршрутами», - отметил Сергей Златогорский.

Он уточнил, что на дотации перевозчику по № 2а необходимо около 3 млн рублей, по № 10а - 7-8 млн.

«Такие деньги на дороге не валяются», - подчеркнул глава города, пообещав продолжить думать над решением проблемы с общественным транспортом.