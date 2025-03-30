Неизвестный вирус вызывает у россиян кашель с кровью

В России появился вирус, который вызывает высокую температуру и кашель с кровью. Тесты на коронавирус и грипп, назначенные пациентам, показывают отрицательные результаты.
О новом вирусе пишет телеграм-канал Shot, ссылаясь на заразившихся. Они рассказали о симптомах заболевания.
Все начинается с ломоты и слабости, через 2 дня человеку уже тяжело встать с кровати. Температура поднимается до 39 градусов, у заболевшего наблюдается сильный кашель.
«При этом в больничных заключениях медики пишут «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная - ОРВИ», - пишет канал.
На сообщение о неизвестной инфекции отреагировал Роспотребнадзор.
«В администрации телеграм-канала запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», - говорится в посте в телеграм-канале ведомства.
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