В Пензенской области растет число пострадавших от укусов клещей

28.03.2025 | 10:17

С 20 по 27 марта в Пензенской области к медикам обратились 8 человек, укушенных клещами, в том числе 5 детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Для сравнения: на 20 марта зарегистрированы 5 пострадавших от их нападения, в том числе 3 детей.

В общей сложности с 10 марта - даты начала сезона активности клещей - помощь медиков потребовалась 13 пострадавшим, в том числе 8 детям.

На 27 марта специалисты провели лабораторное исследование 7 членистоногих, снятых с людей, в том числе 5 - в течение минувшей недели. В 1 пробе обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

За январь-февраль 2025 года 1 случай заболевания боррелиозом был диагностирован у жителя Шемышейского района. Заражение произошло в 2024 году.

Для защиты от клещей следует использовать репелленты. При посещении мест, где могут быть кровососы, следует надевать длинные брюки, рубашку с длинными рукавами, шапочку или платок, закрытую обувь. Для защиты домашних животных необходимо использовать специальные препараты и ошейники.