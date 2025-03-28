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Общество

Пензенская область стала домом для жителей Германии и Эстонии

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В Пензенскую область продолжают переезжать иностранцы, не поддерживающие политику своих государств, но разделяющие ценности России.

Получить разрешение на временное проживание такие люди (их называют импатриантами) могут в упрощенном порядке.

Прибывшими, в том числе из недружественных стран, занимаются сотрудники миграционной службы, помогают оформить нужные документы, чтобы в дальнейшем у желающих появилась возможность стать гражданами РФ.

Пензенская область стала домом для жителей Германии и Эстонии

С момента начала действия упрощенных правил Пензенскую область местом для проживания выбрали 3 импатрианта. Одной из первых стала Ольга Бенц из Германии, вышедшая замуж за жителя областного центра.

Пензенская область стала домом для жителей Германии и Эстонии

Также разрешение получил Саамуэль Сычев из Эстонии - он приехал к друзьям и теперь работает в Пензенской области.

Пензенская область стала домом для жителей Германии и Эстонии

«В дальнейшем я хочу быть добропорядочным гражданином и помогать городу. Спасибо Правительству Российской Федерации за новый указ, который позволил мне получить разрешение на временное проживание в РФ», - отметил Саамуэль Сычев, его слова привела пресс-служба областного УМВД РФ.

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Источник — видео и фото областной УМВД РФ
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