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Общество

Перечислены признаки начальной стадии туберкулеза

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Повышенная усталость и слабость могут указывать на начальную стадию туберкулеза. Также плохой признак - резкое снижение веса без видимых на то причин.

О том, как распознать начальную стадию болезни, рассказала врач-фтизиатр Пензенской областной туберкулезной больницы Ольга Жукова, ее слова приводит региональный минздрав. К признакам врач отнесла ночную потливость и температуру тела 37-38 градусов, не спадающую продолжительное время.

«У детей заболевание прогрессирует быстрее, чем у взрослых», - добавила специалист.

При легочной форме туберкулеза наблюдается кашель. Сначала он легкий, сухой, приступообразный, особенно мучает утром и ночью. Затем состояние ухудшается. У пациентов выделяется желто-зеленая мокрота, а на стадии каверн возникает кровохарканье.

Жукова порекомендовала обращаться к врачу, если кашель продолжается более трех недель.

«Требуется сделать рентгеновский снимок грудной клетки. При легочной форме туберкулеза должны быть изменения во внешнем виде легких, например образование рубцов», - пояснила медик.

Для подтверждения диагноза у пациента берут образцы слизи и мокроты. В лаборатории их исследуют на наличие бактерий туберкулеза.

Для профилактики этого опасного заболевания нужно ежегодно проходить флюорографическое обследование, соблюдать рациональный режим питания, работы и отдыха, отказаться от вредных привычек, укреплять иммунитет, употребляя продукты пчеловодства (мед, соты, пчелиный хлеб).

«Сложность и длительность лечения, высокий риск заражения выводят туберкулез на одно из лидирующих мест в мире по числу инфицированных. С туберкулезом шутки плохи. От него умирает больше людей, чем от любой другой инфекции. Лечение этого заболевания даже на ранних стадиях длительное и тяжелое для организма, сочетающее несколько препаратов. Лечение потребует много времени и сил у человека. Поэтому важно не запускать, а в идеале - не подпускать болезнь», - подытожила Ольга Жукова.

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Источник — фото областного минздрава
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