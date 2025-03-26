Районам Пензенской области передали 11 санитарных машин

26.03.2025 | 10:50

В среду, 26 марта, в Пензе состоялось вручение ключей от 11 санитарных автомобилей учреждениям здравоохранения области.

По одной Niva Travel получили Башмаковский, Белинский, Каменский, Никольский и Сердобский районы. В Колышлейский и Пензенский отправятся «Лады-Гранты» (одна и две соответственно), в Кузнецкий, Пачелмский и Спасский - по УАЗу.

В общей сложности в 2021-2025 годах для учреждений Пензенской области должны закупить 144 автомобиля.

За последние 4 года уже поставлено 113 машин на общую сумму 136 864 430 рублей. В 2025-м в регион поступят оставшиеся - 31 единица.

Как пояснили в областном минздраве, на этом транспорте будут доставлять пациентов в больницы, а медиков - к месту жительства больных.

Кроме того, машины предназначены для перевозки биологических материалов для исследований, а также лекарств для жителей отдаленных местностей.