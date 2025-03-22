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Общество

23 марта пензенцам обещают теплый и солнечный день

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В воскресенье, 23 марта, в Пензенской области синоптики обещают малооблачную погоду. Осадков не ожидается.

По данным Приволжского УГМС, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха ожидается -4...-9 градусов , днем - в пределах +4...+9.

Ранее начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова рассказала, что на смену атмосферному фронту придет антициклон. Облачность станет меньше, осадков поубавится, однако температурный режим будет колебаться от относительно морозного по ночам до плюсовых значений днем.

Согласно народным приметам, в этот день туман над водой предвещал отличную погоду, жаворонки в небе давали знать о скором появлении первой травы, а круги вокруг Луны - о скором дожде.

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