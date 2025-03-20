21 марта в Пензенской области станет теплее

20.03.2025 | 22:00

В пятницу, 21 марта, в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с.

В ночь на пятницу на улице будет -2...-7 градусов, без осадков.

Днем воздух прогреется до +6...+11, в ночь на субботу термометры покажут -3...+2 градуса.

В народном календаре 21 марта - весенний солнцеворот, Вербоносица. Предки подмечали: если облака в этот день плывут по небу быстро и высоко, нужно ждать хорошей погоды.