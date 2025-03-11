Сетевое издание|18+|Вторник|11 мар 2025|14:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области взрослые стали болеть гриппом реже, а дети чаще

Печать
Telegram

С 3 по 9 марта в Пензенской области было зафиксировано 663 случая гриппа (неделей раньше 769), в том числе 240 среди детей до 14 лет (было 183). Заболеваемость регистрировалась во всех районах.

В Пензе выявлено 268 случаев гриппа, в том числе 48 - среди детей (неделей раньше соответственно 345 и 47).

Всего за указанный период медики диагностировали 3 485 случаев ОРВИ и гриппа - на 1,3% меньше, чем неделей ранее (3 530).

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдался в Кузнецке и 12 районах: Нижнеломовском, Башмаковском, Вадинском, Наровчатском, Земетчинском, Тамалинском, Шемышейском, Спасском, Малосердобинском, Иссинском, Белинском и Каменском.

Также за это время было выявлено 65 случаев COVID-19 (неделей раньше - 81), сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Специалисты напоминают правила безопасности: необходимо чаще мыть руки или использовать дезинфицирующие средства, соблюдать масочный режим, не прикасаться к лицу грязными руками, избегать мест скопления людей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте