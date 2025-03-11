В Пензенской области взрослые стали болеть гриппом реже, а дети чаще

11.03.2025 | 13:06

С 3 по 9 марта в Пензенской области было зафиксировано 663 случая гриппа (неделей раньше 769), в том числе 240 среди детей до 14 лет (было 183). Заболеваемость регистрировалась во всех районах.

В Пензе выявлено 268 случаев гриппа, в том числе 48 - среди детей (неделей раньше соответственно 345 и 47).

Всего за указанный период медики диагностировали 3 485 случаев ОРВИ и гриппа - на 1,3% меньше, чем неделей ранее (3 530).

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдался в Кузнецке и 12 районах: Нижнеломовском, Башмаковском, Вадинском, Наровчатском, Земетчинском, Тамалинском, Шемышейском, Спасском, Малосердобинском, Иссинском, Белинском и Каменском.

Также за это время было выявлено 65 случаев COVID-19 (неделей раньше - 81), сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Специалисты напоминают правила безопасности: необходимо чаще мыть руки или использовать дезинфицирующие средства, соблюдать масочный режим, не прикасаться к лицу грязными руками, избегать мест скопления людей.