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Общество

Результаты экспресс-тестирования на гепатит С расстроили 10 пензенцев

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В Пензе подвели итоги акции по бесплатному экспресс-тестированию желающих на гепатит С. Мероприятие прошло 15 марта.

Его провели в ТЦ «Красные холмы» сотрудники областного центра специализированных видов медпомощи, известного у пензенцев как больница КИМ. Кровь проверили 82 человека.

Результаты экспресс-тестирования на гепатит С расстроили 10 пензенцев

«В результате тестирования выявлено 10 положительных результатов у граждан, которые до этого не знали о своем заболевании», - констатировали специалисты центра.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области с осени 2024-го в программу диспансеризации включили обязательный анализ на антитела к гепатиту С. Уже в последнем квартале года почти у 100 человек, пришедших на осмотр, обнаружили это опасное заболевание.

Анализ на гепатит С могут сдать пензенцы в возрасте от 25 лет один раз каждые 10 лет.

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Источник — фото ГБУЗ «ПОКЦСВМП»
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