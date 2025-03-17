Результаты экспресс-тестирования на гепатит С расстроили 10 пензенцев

17.03.2025 | 09:44

В Пензе подвели итоги акции по бесплатному экспресс-тестированию желающих на гепатит С. Мероприятие прошло 15 марта.

Его провели в ТЦ «Красные холмы» сотрудники областного центра специализированных видов медпомощи, известного у пензенцев как больница КИМ. Кровь проверили 82 человека.

«В результате тестирования выявлено 10 положительных результатов у граждан, которые до этого не знали о своем заболевании», - констатировали специалисты центра.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области с осени 2024-го в программу диспансеризации включили обязательный анализ на антитела к гепатиту С. Уже в последнем квартале года почти у 100 человек, пришедших на осмотр, обнаружили это опасное заболевание.

Анализ на гепатит С могут сдать пензенцы в возрасте от 25 лет один раз каждые 10 лет.