Пензенцев бесплатно протестируют на гепатит С

12.03.2025 | 21:02

В Пензе в субботу, 15 марта, проведут экспресс-тестирование горожан и жителей области на вирусный гепатит С. Исследование бесплатное.

Кроме того, желающие смогут проконсультироваться со специалистом по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамилей Курмаевой, сообщили в региональном минздраве.

Акция пройдет в ТЦ «Красные холмы» с 11:00 до 14:00.

«Гепатит С - коварное заболевание, часто протекающее бессимптомно, что затрудняет раннюю диагностику. Многие годами не подозревают о наличии вируса в организме, подвергая себя риску развития серьезных осложнений», - пояснила Джамиля Курмаева.

Тем пензенцам, у которых во время экспресс-тестирования выявят гепатит С, нужно будет пройти обследование в областном центре спецвидом медпомощи, известном как КИМ.

В Пензенской области в 2024 году вирусный гепатит С впервые диагностировали у 418 человек. На учете с этой инфекцией находятся 4 353 пациента.

В регионе за 3 года показатель заболеваемости вырос существенно: с 5,7 на 100 тыс. населения в 2021-м до 35,2 в 2023-м.