Кузнечане отправят на СВО беспилотник с особой наклейкой

17.03.2025 | 16:05

Кузнечане продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции. Об очередной задаче рассказал глава города Сергей Златогорский на совещании в понедельник, 17 марта.

«Поступают обращения от наших ребят. По целому ряду направлений идут ожесточенные бои, противника надо додавливать, противник еще силен, оснащен, в значительной степени мотивирован, есть люди, которым отступать некуда. Поэтому отдельно хочу выделить просьбу наших ребят по приобретению хорошего беспилотника», - обратился чиновник к участникам планерки.

Он поручил объявить сбор средств, уточнив, что летательный аппарат стоит около 220 000 рублей.

«Надо опубликовать воззвание. Давайте поможем пацанам, потому что они сейчас находятся на самом бойком направлении, против них выставлены лучшие, надо помочь нашим их одолеть», - подчеркнул Сергей Златогорский.

Глава города предложил присвоить беспилотнику условное наименование. «Когда поступит, сделаем наклеечку и назовем его «Кузнецкий рабочий», - подытожил он.