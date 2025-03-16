Назван показатель раскрываемости интернет-мошенничества в регионе

16.03.2025 | 12:31

В Пензенской области низкие показатели раскрываемости интернет-мошенничества. Личности преступников удается установить только в трети случаев кражи денег.

Об этом в прямом эфире, организованном ЦУР в соцсети «ВКонтакте», рассказал управляющий пензенским отделением Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов.

«Я могу сказать очень усредненно. Я участвую в различных совещаниях, заседаниях на уровне правительства, в областной прокуратуре, с представителями МВД, там фигурирует цифра от 20 до 25-26% раскрываемости мошеннических действий», - рассказал Хлобыстов.

Он объяснил низкий показатель тем, что технологии мошенников постоянно совершенствуются. Очень часто злоумышленники используют дистанционные способы кражи и действуют из-за границы, куда не распространяется юрисдикция РФ.

«Вал подобных преступлений не уменьшается», - констатировал Александр Хлобыстов.

Он призвал жителей области быть бдительными, не делиться личными данными с посторонними, не сообщать коды из СМС звонящим незнакомцам.