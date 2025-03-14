Военным могут разрешить увольняться при рождении 3-го ребенка

14.03.2025 | 21:09

В России мобилизованным и контрактникам хотят дать право досрочно увольняться спустя год службы при рождении 3-го ребенка и последующих. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

«Предложенная мера будет распространяться только на граждан, у которых до объявления частичной мобилизации было двое и более детей», - пишет «Парламентская газета».

Авторы надеются, что нововведение поможет сохранить семьи и защитить их от трудностей.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев и сестер, а также пасынков погибших участников СВО.

«Такие тонкие вещи - они в голову не приходят сразу тем, кто пишет правила, законы. Это только жизнь дает», - отметил Путин на встрече с подопечными фонда «Защитники Отечества».