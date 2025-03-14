Семейную ипотеку распространили на вторичный рынок

14.03.2025 | 20:35

С 1 апреля 2025 года россияне смогут покупать вторичное жилье по программе семейной ипотеки. Условия изменили по поручению Владимира Путина.

«Новые условия будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов», – пояснили в Минфине России.

Льготные условия ипотеки подразумевают ставку до 6% годовых. Воспользоваться программой могут семьи с ребенком до 6 лет включительно и лишь единожды.

Дом, в котором расположена квартира, должен быть не старше 20 лет и не признанным аварийным.

«Кроме того, запрещается приобретать квартиру у взаимозависимых лиц», - подчеркнули в Минфине.