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Общество

В Пензе вновь выставили на продажу сквер Дзержинского

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Границы этой территории уже не под замком. Ключ от земельного участка, на котором установлен монумент, посвященный защитникам рубежей Родины, хотят отдать.

Сквер Дзержинского выставлен на продажу. Такое решение принял собственник - открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Согласно объявлению, размещенному на одном из интернет-сервисов, начальная цена почти 10 миллионов рублей. С молотка может уйти памятное для пензенцев место, где ежегодно в день образования пограничных войск собираются сотни людей в зеленых беретах.

Это уже вторая попытка продать сквер Дзержинского. В январе 2019-го тоже объявляли торги, но через месяц они были отменены.

«12 марта должен был состояться этот аукцион, но по причине того, что 5 февраля он был прекращен, аукцион состояться не смог», - сообщила пресс-секретарь Куйбышевской железной дороги по Пензенскому региону Валерия Митякина.

Активисты встали на защиту территории и памятника Железному Феликсу. Отреагировал на происходящее и глава региона. Вот что Иван Белозерцев тогда написал на своей странице в Twitter:

«Земельные участки РЖД в сквере имени Дзержинского мы намерены забрать в областную собственность. Я уже переговорил с руководителем относительно передачи объектов региону. Считаю, это будет правильным решением, которое даст возможность контролировать судьбу этой территории».

Как теперь разрешится ситуация, кому достанется столь лакомый кусочек земли площадью почти 4 000 кв. м, расположенный в самом центре города (частной компании, лицу или, быть может, все же муниципалитету), станет известно примерно через месяц. Объявлен аукцион. Торги назначены на середину февраля.

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Гость||

ТВАРИ И САТАНИСТЫ

Гость||

Попы не будут покупать... Подождут пока по халяве не достанется..

Гость||

СДЕЛАЙТЕ КАБАК С ВАРЬЕТЕ!!! КАНКАН ДО УТРАААААААААААААА!!!

Имя: Гость
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