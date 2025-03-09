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Общество

В Пензенской области отметили сокращение числа детей-сирот

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В Пензенской области за последние 3 года число детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, уменьшилось на 8%.

По данным областного минтруда, сейчас в регионе в семьях опекунов и приемных родителей воспитывается 2 181 ребенок, а в организациях для сирот - 119 детей.

«В феврале проиндексирован размер денежных средств, которые ежемесячно выплачиваются на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также единовременной поддержки детей-сирот, выпустившихся из организаций и учреждений среднего профессионального образования», - отметили в министерстве.

Так, выплата на содержание ребенка составила от 2 880 до 4 115 рублей. Размер пособия зависит от его возраста.

В июле также планируется индексировать часть выплат, положенных сиротам.

Ранее стало известно, что сейчас в Спасском центре помощи детям (бывший детский дом) находятся 52 воспитанника: 18 девочек и 34 мальчика. Их них 10 - в возрасте 17 лет, 9 - 16 лет, 11 - 15 лет, 14 - 14 лет. Также есть трое 11-летних, трое 9-летних детей. Одному ребенку 10 лет.

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