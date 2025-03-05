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В стране и мире

Названо неочевидное последствие самозапретов на кредиты для мошенников

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Установка самозапрета на кредиты с помощью сервиса «Госуслуги» вынудит мошенников проводить целевые атаки. Это неочевидное последствие новой опции назвал в беседе с «Лентой.ру» руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев.

«Атаки будут целенаправленными, а не массовыми, вроде звонков от "служб безопасности банков". Они будут основываться на сборе большого количества личной информации о жертве. Именно поэтому призываю россиян не рассказывать в цифровом пространстве подробности о своем распорядке дня, увлечениях, местах, которые они часто посещают», - отметил Иевлев.

Возможную смену тактики он объяснил тем, что преступникам теперь придется получать доступ к мобильному приложению «Госключ», с помощью которого подписывается самозапрет. Это может не снизить количество атак с использованием методов социальной инженерии, а увеличить его. Кроме того, по словам Иевлева, нельзя исключать появление других схем, связанных с похищением электронной подписи россиян.

«Защитит ли самозапрет хотя бы часть россиян? Да, он поможет как минимум социально незащищенным слоям населения снизить риски потери денежных средств», - заключил Иевлев.

Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская предположила, что мошенники начнут обзванивать россиян и, представляясь сотрудниками «Госуслуг», будут предлагать помочь установить самозапрет на кредиты. Во время разговора они попытаются узнать код из СМС, чтобы получить доступ к аккаунту пользователя.

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Источник — lenta.ru
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