В Пензенской области стало меньше детей, находящихся в опасности

07.03.2025 | 18:43

В регионе за год уменьшилось количество семей с детьми до 4 лет, которые находятся в социально опасном положении. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Так, со 188 цифра снизилась до 105. При этом малолетних, также пребывающих в опасном положении, стало 129 (ранее было 163).

Вместе с тем стало больше семей (425 против 324), поставленных на профилактический учет.

«Что позволяет обеспечить раннее выявление неблагополучия в семье и принять срочные необходимые меры по устранению ухудшения положения детей в таких семьях и не допустить помещения ребенка в государственное учреждение», - объяснила Елена Столярова.

Она подчеркнула, что не всегда ситуации заканчиваются хорошо. Иногда требуется помощь врачей, соцслужб, глав районов, работодателей и родственников.