Для женщин на станции Пенза-I выступил военный оркестр

Росгвардейцы необычно поздравили женщин с наступающим 8 Марта. На станции Пенза-I выступил военный оркестр из Заречного.
Для представительниц прекрасного пола исполнили популярные патриотические композиции, мелодии военных лет и песни из фильмов, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Организовать праздник помогли сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте. Виновницам торжества полицейские подарили тюльпаны.
Ранее в Пензе сотрудники ГАИ удивили автомобилисток. Они останавливали машины на проспекте Победы, но лишь с одной целью - поздравить женщин с 8 Марта.
Приятные слова пензячкам говорил начальник областной ГАИ Денис Канайкин. Он желал им счастья, любви, здоровья, удачи и безаварийной езды. Кроме того, каждой автовладелице полицейский вручил по красной розе.
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