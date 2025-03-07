Для женщин на станции Пенза-I выступил военный оркестр

07.03.2025 | 21:27

Росгвардейцы необычно поздравили женщин с наступающим 8 Марта. На станции Пенза-I выступил военный оркестр из Заречного.

Для представительниц прекрасного пола исполнили популярные патриотические композиции, мелодии военных лет и песни из фильмов, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Организовать праздник помогли сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте. Виновницам торжества полицейские подарили тюльпаны.

Ранее в Пензе сотрудники ГАИ удивили автомобилисток. Они останавливали машины на проспекте Победы, но лишь с одной целью - поздравить женщин с 8 Марта.

Приятные слова пензячкам говорил начальник областной ГАИ Денис Канайкин. Он желал им счастья, любви, здоровья, удачи и безаварийной езды. Кроме того, каждой автовладелице полицейский вручил по красной розе.