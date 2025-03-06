В Пензе сотрудники ГАИ удивили автомобилисток

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин-водителей с наступающим 8 Марта. Они останавливали автомобили на проспекте Победы.
Приятные слова пензячкам говорил начальник областной ГАИ Денис Канайкин. Он желал им счастья, любви, здоровья, удачи и безаварийной езды.
Кроме того, каждой автовладелице полицейский вручил по красной розе.
«Очень была удивлена, очень неожиданно», - отметила горожанка.
В конце поздравлений женщинам напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения.
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