В Пензе сотрудники ГАИ удивили автомобилисток

06.03.2025 | 14:07

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин-водителей с наступающим 8 Марта. Они останавливали автомобили на проспекте Победы.

Приятные слова пензячкам говорил начальник областной ГАИ Денис Канайкин. Он желал им счастья, любви, здоровья, удачи и безаварийной езды.

Кроме того, каждой автовладелице полицейский вручил по красной розе.

«Очень была удивлена, очень неожиданно», - отметила горожанка.

В конце поздравлений женщинам напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения.