Жители и гости Спутника встретили весну массовыми гуляньями

04.03.2025 | 10:56

Масленица в Городе Спутнике всегда была ярким событием, в котором участвовали тысячи людей со всей Пензенской области. Вот и в воскресенье, 2 марта, они собрались на набережной микрорайона от строительного холдинга «Термодом».

Праздник продолжался более 6 часов. В программе были покорение столба, бои подушками, хороводы со скоморохами, чеканка собственной монеты, силовое шоу, бесплатная каша. Также гостей порадовали народные коллективы на сцене и много вкусной еды на фуд-корте.

Больше всех оказались довольны жители Спутника, быт которых складывается максимально комфортно.

«Живу в хорошем доме, в качественной квартире. Просыпаюсь - сразу детей в школу, сам на работу - и все рядом! А еще праздников так много устраивают для нас! Да и просто погулять по набережной всегда приятно. Спасибо «Термодому», - отметили участники праздника.

Масленица - первый весенний массовый праздник в Спутнике. Его ждут, потому что вслед за ним придет большой сезон мероприятий. Следить за ними можно на сайте афиши - penza-sputnik.ru.

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