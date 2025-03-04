Сетевое издание|18+|Вторник|4 мар 2025|16:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

Жители и гости Спутника встретили весну массовыми гуляньями

Печать
Telegram

Масленица в Городе Спутнике всегда была ярким событием, в котором участвовали тысячи людей со всей Пензенской области. Вот и в воскресенье, 2 марта, они собрались на набережной микрорайона от строительного холдинга «Термодом».

Праздник продолжался более 6 часов. В программе были покорение столба, бои подушками, хороводы со скоморохами, чеканка собственной монеты, силовое шоу, бесплатная каша. Также гостей порадовали народные коллективы на сцене и много вкусной еды на фуд-корте.

Жители и гости Спутника встретили весну массовыми гуляньями

Больше всех оказались довольны жители Спутника, быт которых складывается максимально комфортно.

«Живу в хорошем доме, в качественной квартире. Просыпаюсь - сразу детей в школу, сам на работу - и все рядом! А еще праздников так много устраивают для нас! Да и просто погулять по набережной всегда приятно. Спасибо «Термодому», - отметили участники праздника.

Жители и гости Спутника встретили весну массовыми гуляньями

Масленица - первый весенний массовый праздник в Спутнике. Его ждут, потому что вслед за ним придет большой сезон мероприятий. Следить за ними можно на сайте афиши - penza-sputnik.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте