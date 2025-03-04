В Заречном покорение столба на Масленицу сделали платным

04.03.2025 | 16:23

В Заречном принять участие в традиционной для Масленицы забаве - покорении столба - смогли не все желающие: аттракцион оказался платным.

«Почему, чтобы попасть на столб, надо заплатить 300 р.?» - возмутилась подписчица страницы главы города Алексея Костина в «Одноклассниках».

Представитель местной администрации пояснил: взимание денег связано с тем, что «для установки масленичного столба и проведения мероприятия с соблюдением всех мер безопасности парк привлекает дополнительные человеческие и автотехнические ресурсы и средства».

Кроме того, приходится тратиться на подарки и призы для участников.

«Стоимость аттракциона в 300 рублей покрывает небольшую часть перечисленных расходов. Администрацией Центрального парка было принято решение, что дети до 18 лет проходят данный аттракцион на бесплатной основе», - говорится в ответе.