В Заречном покорение столба на Масленицу сделали платным

В Заречном принять участие в традиционной для Масленицы забаве - покорении столба - смогли не все желающие: аттракцион оказался платным.
«Почему, чтобы попасть на столб, надо заплатить 300 р.?» - возмутилась подписчица страницы главы города Алексея Костина в «Одноклассниках».
Представитель местной администрации пояснил: взимание денег связано с тем, что «для установки масленичного столба и проведения мероприятия с соблюдением всех мер безопасности парк привлекает дополнительные человеческие и автотехнические ресурсы и средства».
Кроме того, приходится тратиться на подарки и призы для участников.
«Стоимость аттракциона в 300 рублей покрывает небольшую часть перечисленных расходов. Администрацией Центрального парка было принято решение, что дети до 18 лет проходят данный аттракцион на бесплатной основе», - говорится в ответе.
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